Международные наблюдатели: рекордное количество на Выборах-2019

На выборах президента Украины, 31 марта 2019 года, будут присутствовать два раза больше международных наблюдателей, чем на предыдущих. Россиян среди них не ожидается. 25 марта ЦИК завершила процесс регистрации наблюдателей на очередных выборах президента Украины.

"Всего в настоящее время зарегистрированы 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. Этот мощный отряд международного наблюдения может претендовать на звание рекордного, потому что цифра по сравнению с внеочередными парламентскими и президентскими выборами 2014 года, примерно в два раза больше", – отметил представитель ЦИК .

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