Украинцы в Европе присоединились к голосованию на выборах-2019

Украинцы, которые прохивают в Голландии и Польше, присоеденились к выборам президента Украины. Житель Нидерландов Владислав Петров рассказывает, как начался процесс голосования в Гааге, а ведущий программы Бурчук Live Александр Лирчук рассказывает о том, как польский портовый Гданськ подготовился ко Дню выборов-2019.

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