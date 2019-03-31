МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Украинцы в Европе присоединились к голосованию на выборах-2019

137Читать материал на украинском

Украинцы, которые прохивают в Голландии и Польше, присоеденились к выборам президента Украины. Житель Нидерландов Владислав Петров рассказывает, как начался процесс голосования в Гааге, а ведущий программы Бурчук Live Александр Лирчук рассказывает о том, как польский портовый Гданськ подготовился ко Дню выборов-2019.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция

Новости

Все новости