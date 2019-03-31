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Ожидание украинцев от выборов: историк указал на тревожные симптомы

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Историк и блогер Андрей Плахонин отметил, что среди самых больших ожиданий украинцев от результатов выборов, исходя из результатов опросов, является экономический рост и материальное улучшение каждого из них. По его словам, политический выбор, который был главным на выборах пять лет назад, отошел на второй план.

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