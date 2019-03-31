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Валентин Наливайченко проголосовал на участке

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Кандидат в президенты Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил на избирательном участке, что изменения в стране будут. По его словам, чтобы страна пошла вперед, развивалась, он, как и вся его семья, голосовал за единую справедливую страну, чтобы люди были свободные и счастливые. по его словам, коррупционная пора проходит и даже погода символизирует о том, что наконец-то все только начинается.

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