Позитивного исхода в силовом осовбождении Донбасса – нет: Тука рассказал о двух вариантах

Заместитель Министра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Украины Георгий Тука отметил, что у военного или - силового освобождения Донбасса есть два варианта. Первый это блокада и вытеснения. Но, по его словам, Россия не будет спокойно наблюдать за действиями украинских военных, о чем, как он отметил, свидетельствуют результаты в Иловайске и Дебальцево.

Вторым является "вариант Алеппо", но рассматривать тотальное уничтожение украинских городов, по его словам, то полная ерунда.

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