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В 185-м округе испортили более 1000 бюлетений: что произошло

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Аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что ситуация, когда напротив того или иного кандидата отметка ставят отметку "Выбыл" повторяется регулярно. Это случается, по его словам, из-за того, что члены избирательной комиссии получают недостоверную информацию о регистрации и снятия кандидатов и незаконно используют соответствующий штамп, тем самым портя бюллетени.

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