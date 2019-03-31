В 185-м округе испортили более 1000 бюлетений: что произошло

Аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что ситуация, когда напротив того или иного кандидата отметка ставят отметку "Выбыл" повторяется регулярно. Это случается, по его словам, из-за того, что члены избирательной комиссии получают недостоверную информацию о регистрации и снятия кандидатов и незаконно используют соответствующий штамп, тем самым портя бюллетени.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!