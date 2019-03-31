В 185-м округе испортили более 1000 бюлетений: что произошло

В 185-м округе испортили более 1000 бюлетений: что произошло290Читать материал на украинском
Аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что ситуация, когда напротив того или иного кандидата отметка ставят отметку "Выбыл" повторяется регулярно. Это случается, по его словам, из-за того, что члены избирательной комиссии получают недостоверную информацию о регистрации и снятия кандидатов и незаконно используют соответствующий штамп, тем самым портя бюллетени.
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