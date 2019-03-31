Памятка избирателя: что запрещается делать во время голосования

Наиболее распространенным нарушением на избирательных участках является оглашение своего выбора. Избирателя, за такое публичное нарушение тайны голосования, может ожидать штраф в размере до 5000 гривень или 3 годами заключения. За препятствование голосованию другим избирателям заключение может составить также 3 года, а если это сопровождалось угрозами и порчей имущества в заключении можно провести 5 лет.

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