Сменят ориентацию: сможет ли президент после выборов найти общий язык с парламентом

Эксперт по финансовым вопросам, народный депутат предыдущих созывов Василий Горбаль отметил, что украинский парламент уже неоднократно демонстрировал свое "умение" менять свою политическую ориентацию и подстраиваться под новоизбранного президента страны. Однако, по его словам, в случае избрания нового состава Верховной Рады из политических партий с протестными настроениями, многое будет зависеть от того, будет ли новый состав дееспособным и рабочим.

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