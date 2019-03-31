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Кошелёк кандидатов: эксперт указал на непрозначность финансирование предвыобрных кампаний

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Эксперт по финансовым вопросам, народный депутат предыдущих созывов Василий Горбаль отметил, что финансирование всей избирательной системы кандидатов в президенты Украины является непрозрачным и по своей фактической несоответствия не отличается от финансовых затрат партий.

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