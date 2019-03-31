Украинцы голосуют в Пекине

Актер и журналист Андрей Дрофа, который живет и работает в Китае, рассказала о том, как проходит голосование украинцев в Пекине. Едиственный избирательный участок Пекина под номером 900040. По информации, которую ему предоставили на пекинском участке, в этом году значительно болшее число украинцев изъявили желание принять участие в выборах.

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