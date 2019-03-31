Нарушения на выборах: названы "лидеры" по состоянию на 11:00

В МВД рассказали о первых нарушениях. По состоянию на 11:00, больше всего нарушений связано с незаконной агитацией. Далее идут фотографирование бюллетеней и подкуп избирателей. "Лидеры" Киевская и Днепропетровская области, где зафиксировано, соответственно, 19 и 17 нарушений. Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Ивано-Франковския - пока идут без единого нарушения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!