Месть и политические расправы: чем займуться после выборов победители и побежденные

Месть и политические расправы: чем займуться после выборов победители и побежденные32Читать материал на украинском
Футуролог, координатор дискуссионного клуба "КОЛО" Алексей Жмеренецкий считает, что в случае победы на выборах, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко со 100% вероятностью займутся местью и политическими расправами в отношении своих обидчиков. При этом, к этой категории попадут и представители украинского олигархата, что для Украины, по мнению эксперта, может стать положительным шагом.
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