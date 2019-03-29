Ни малейшего понятия: эксперт рассказал, чем будет заниматься Зеленский первые 100 дней президентства

Футуролог, координатор дискуссионного клуба "КОЛО" Алексей Жмеренецкий отметил, что знакомство с тем, что собой представляет государственный аппарат и в чем заключаются функции главы государства, Владимир Зеленский, в случае его избрания на пост президента Украины, будет заниматься уже находясь на этом посту. Поэтому, по мнению эксперта, ожидать каких-либо результатов его деятельности в течение первых 100 дней, не стоит.

Он также отметил, что эффективность его работы будет зависеть от того, кто будет его "левой" и "правой" руками. Это, по мнению эксперта, является крайне важным, поскольку, своей профессиональной, преданной и проверенной в политических боях команды у него нет, однако, ему придется отличать коррупционные схемы, вложенные в красивые обертки красивых презентаций, от планов реального развития страны.

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