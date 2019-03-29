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Оккупанты препядствуют волеизявлению граждан Украины: стало известно о причинах массовых арестов в Крыму

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Первый заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов отметил, что начиная с 2014 года, проведены массовые обыски и задержания представителей кримськоготатарського народа, за стойку и системную несогласие с оккупационным режимом, российская оккупационная власть Крыма устроила впервые.

По его словам, момент для ареста было выбрано не случайно, а непосредственно перед выборами президента Украины, в которых граждане Украины, которые находятся на оккупированную полуострове, планировали принять участие.

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