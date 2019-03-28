Много головной боли: президент федерации биатлона объяснил свой отказ от госфинансирования

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил свой отказ от получения федерацией средств из госбюджета жестким контролем над расходами со стороны государства. По его словам, из-за сложных условий обеспечения подготовительного и тренировочного процессов, которые имеют много непредсказуемых факторов, нарушения будут неизбежны.

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