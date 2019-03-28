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Много головной боли: президент федерации биатлона объяснил свой отказ от госфинансирования

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил свой отказ от получения федерацией средств из госбюджета жестким контролем над расходами со стороны государства. По его словам, из-за сложных условий обеспечения подготовительного и тренировочного процессов, которые имеют много непредсказуемых факторов, нарушения будут неизбежны.

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