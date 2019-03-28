''Выступлениями сборной доволен": президент федерации биатлона Украины подвел итоги сезона

''Выступлениями сборной доволен": президент федерации биатлона Украины подвел итоги сезона60Читать материал на украинском
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги выступлений национальных сборных в этом сезоне, посетовал на отсутствие в Украине трасс для тренировок спортсменов и недостаток денег на подготовительные сборы, а также не исключил возможность продолжения спортивной карьеры ветеранов сборной Виты и Валентины Сереренко.
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