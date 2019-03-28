''Выступлениями сборной доволен": президент федерации биатлона Украины подвел итоги сезона

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги выступлений национальных сборных в этом сезоне, посетовал на отсутствие в Украине трасс для тренировок спортсменов и недостаток денег на подготовительные сборы, а также не исключил возможность продолжения спортивной карьеры ветеранов сборной Виты и Валентины Сереренко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!