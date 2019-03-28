МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

''Выступлениями сборной доволен": президент федерации биатлона Украины подвел итоги сезона

60Читать материал на украинском

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подвел итоги выступлений национальных сборных в этом сезоне, посетовал на отсутствие в Украине трасс для тренировок спортсменов и недостаток денег на подготовительные сборы, а также не исключил возможность продолжения спортивной карьеры ветеранов сборной Виты и Валентины Сереренко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Владимир Брынзак

Новости

Все новости