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Рейтинги и результаты выборов: эксперт рассказал, на сколько ошибаются соцопросы

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Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто признался, что последние разрешенные законодательством обнародованы результаты опросов отражают картину избирательных предпочтений, состоящая за неделю до дня голосований. По его словам, изменения в электоральных позициях, под влиянием тех или иных фактов, обнародованных в СМИ, не может измениться.

Он отметил, что погрешности в результатах опросов и результатами голосований бывают, но не превышаются 5%. А самые погрешности в 7% было зафиксировано лишь дважды, за все время проведения таких исследований в Украине.

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