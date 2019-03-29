Рейтинги и результаты выборов: эксперт рассказал, на сколько ошибаются соцопросы

Рейтинги и результаты выборов: эксперт рассказал, на сколько ошибаются соцопросы51Читать материал на украинском
Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто признался, что последние разрешенные законодательством обнародованы результаты опросов отражают картину избирательных предпочтений, состоящая за неделю до дня голосований. По его словам, изменения в электоральных позициях, под влиянием тех или иных фактов, обнародованных в СМИ, не может измениться.
Он отметил, что погрешности в результатах опросов и результатами голосований бывают, но не превышаются 5%. А самые погрешности в 7% было зафиксировано лишь дважды, за все время проведения таких исследований в Украине.
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