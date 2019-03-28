Кому на руку протесты ''Нацдружин'': правозащитник сделал неожиданное разоблачение

Адвокат и правозащитник Евгений Лосовский отметил, что резонансные события, в которых, в частности, принимают участие "Национальные жены", нельзя рассматривать как негативные для кандидата в президенты. По его словам, противодействие таким выступлениям позволяет продемонстрировать не только контроль за ситуацией, но и ее исправления.

Он отметил, что есть и обратная сторона у этих ситуаций, которая формулируется "золотым законом" любой предвыборной кампании чем меньше охрана кандидата, ты больше вероятность его победы.

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