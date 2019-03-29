Экзит-полы на выборах: социолог объяснил их значение в Украине

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что в экзит-полы в Украине, в отличие от большинства стран мира, где проводится опрос граждан на выходе из избирательных участков, стали своеобразным средством независимого контроля за результатами выборов.

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