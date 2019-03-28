Нарушения на выборах останутся безнаказанными: правозащитник объяснил суть проблемы

Нарушения на выборах останутся безнаказанными: правозащитник объяснил суть проблемы119Читать материал на украинском
Адвокат и правозащитник Евгений Лосовский отметил, что среди 4134 зафиксированных правонарушений на выборах, воплотится в реальные административные наказания или уголовные производства не более 3-4%. По его убеждению, большое количество уголовных дел на местах, техническое сопровождение, экспертиза и доведение следствием фактов в суде будет крайне проблематичным.
Он отметил, что для юристов известно, что объявление подозрения не является результатом эффективной деятельности правоохранительных органов и не имеет судебной перспективы.
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