Нарушения на выборах останутся безнаказанными: правозащитник объяснил суть проблемы

Адвокат и правозащитник Евгений Лосовский отметил, что среди 4134 зафиксированных правонарушений на выборах, воплотится в реальные административные наказания или уголовные производства не более 3-4%. По его убеждению, большое количество уголовных дел на местах, техническое сопровождение, экспертиза и доведение следствием фактов в суде будет крайне проблематичным.

Он отметил, что для юристов известно, что объявление подозрения не является результатом эффективной деятельности правоохранительных органов и не имеет судебной перспективы.

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