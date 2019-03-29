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Лучшей погоды не придумать: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в день выборов

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что синоптики сделали все возможное, чтобы в день выборов была почти летняя погода. По его словам, на всей территории Украины будет солнечно, без осадков. Максимальная темпаратуры составит от 12 градусов на Востоке и до 17 градусов в других регионах.

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