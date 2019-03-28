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Отпал шланг: в Кропивницком озвучили версию взрыва на заправке

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Начальник Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Роман Козьяков отметил, что в рамках уголовного производства, которое возбуждено сотрудниками Кропивницкого отдела нацполиции по признакам ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью", выясняются причины взрыва газозаправочной станции в Кропивницком.

Однако, наиболее вероятным он назвал отсоединения шланга при перекачке топлива из-за высокого давления.

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