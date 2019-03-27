Водительские права: автоюрист раскритиковал предлогаемые нововведения

Автоюрист, адвокат Егор Штокалов отметил, что указание в водительских правах типа трансмиссии, на которой учился водитель и введение нормы за лишение прав за два нарушения ПДД в течение двух лет, не соответствуют здравому смыслу. По его словам, техническое оснащение автомобиля не должно быть заботой полиции, а лишь выполнение водителями норм ПДД.

Он также добавил, что могут возникать ситуации, при которых лишение водительских прав-новичка будет через незначительные нарушения, которые не будут влиять на безопасность движения и жизни и здоровья людей.

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