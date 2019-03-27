Новые штрафы для автомобилистов: адвокат рассказал о необходимом уровне наказаний

Автоюрист, адвокат Егор Штокалов отметил, что новые штрафы, которые предусматриваются законопроектом, в частности за перевозку ребенка в авто при отсутствии автокресла, не сответствующими. По его мнению, что штраф за отсутствие детского автокресла должен быть сопоставим со стоимостью этого самого кресла и его покупка была бы сопоставимой с регулярной уплатой наказания в 510 гривен.

В отношении неиспользования водителями ремней безопасности, адвокат подчеркнул, что нет решения по технической фиксации этого нарушения, однако, по его словам, водитель должен осознавать ту опасность, которая может случиться при нестандартной ситуации на дороге в виде возможной ДТП.

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