Не только IT-специалисты: експерт назвала высокооплачиваемые специальности в Украине

Эксперт по трудоустройству Надежда Петрученко отметила, что в Украине зарплата в 2000-3000 долларов не является недостижимой. По ее словам, такой уровень зарплат на рынке сегодня получают кроме IT-специалистов, топ-менеджеры в области маркетинга и финансов, а также люди, которые работают на сложных производственных процессах и инженерии.

Она подчеркнула, что одним из факторов, который влияет на рост зарплат, является прохождение специалистом обучения и сертификации по международным стандартам.

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