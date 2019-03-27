Продолжительность рабочего дня: эксперт назвала формулу максимальной эффективности

Эксперт по трудоустройству Надежда Петрученко отметила, что любая работа, которая будет продолжаться постоянно 8-12 часов, будет неэффективной. По ее словам, эксперты, проводившие исследование, вывели определенную аксиому: после 50 минут работы должна быть 20-минутная пауза для отдыха. Она отметила, что это связано с нашей способностью присоединиться к процессу и сконцентрировано работать.

По словам эксперта, для стран Азии - Китая, Кореи и Японии - продолжительность рабочего дня в 12:00, не является чем-то необычным, а сверхурочная работа, по мнению специалистов, является одним из главных критериев экономического роста Китая.

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