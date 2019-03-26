На выборы прибудет в два раза больше международных наблюдателей, чем их было в 2014 году: пресс-секретарь ЦИК

Пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко сообщил о том, что вчера, 25 марта, согласно действующему законодательству, Украина завершила регистрацию официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины. По его словам, окончательная цифра составляет 2344 человека от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. Он считает, что этот "мощный отряд международного наблюдения", который, по его словам, может претендовать на звание рекордного, обеспечит прозрачность избирательного процесса в полной мере.

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