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Не навредить: врач рассказал, как правильно оказать доврачебную неотложную помощь

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Председатель Всеукраинского союза парамедиков, врач по медицине неотложных состояний Ярослав Вус дал простые, но действенные советы об оказании первой неотложной помощи, с помощью которой можно "дотянуть" человека до приезда "скорой помощи" и спасти человеку жизнь. Он сделал несколько важных замечаний в отношении неправильных действий, которые могут серьезно повредить человеку, находящемуся без сознания.

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