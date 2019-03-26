Не навредить: врач рассказал, как правильно оказать доврачебную неотложную помощь

Не навредить: врач рассказал, как правильно оказать доврачебную неотложную помощь51Читать материал на украинском
Председатель Всеукраинского союза парамедиков, врач по медицине неотложных состояний Ярослав Вус дал простые, но действенные советы об оказании первой неотложной помощи, с помощью которой можно "дотянуть" человека до приезда "скорой помощи" и спасти человеку жизнь. Он сделал несколько важных замечаний в отношении неправильных действий, которые могут серьезно повредить человеку, находящемуся без сознания.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.