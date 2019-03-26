Не навредить: врач рассказал, как правильно оказать доврачебную неотложную помощь

Председатель Всеукраинского союза парамедиков, врач по медицине неотложных состояний Ярослав Вус дал простые, но действенные советы об оказании первой неотложной помощи, с помощью которой можно "дотянуть" человека до приезда "скорой помощи" и спасти человеку жизнь. Он сделал несколько важных замечаний в отношении неправильных действий, которые могут серьезно повредить человеку, находящемуся без сознания.

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