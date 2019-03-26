Детская смертность в школах: парамедик дал рекомендации по спасению жизни

Председатель Всеукраинского союза парамедиков, врач медицины неотложных состояний Ярослав Вус отметил, что смертей, в украинских учебных заведениях, много; ежегодно это 10-20 детей, умирающих в школах. По его словам, если бы учителя умели провести хотя бы сердечно-легочную реанимацию, то они могли бы "дотянуть" этих детей до приезда "скорой помощи". Он отметил, что за рубежом нет школ, в которых бы не было дефибрилляторов, это норма, в отличие от украинских учебных заведений, где это, скорее, в диковинку.

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