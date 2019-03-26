Решение Трампа по Израилю – бомба замедленного действия для Украины по Крыму: эксперт

Эксперт по международным вопросам Ирина Верещук отметила, что признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами в Сирии имеет негативный контекст для Украины относительно позиции США по Крыму. По ее словам, такое решение американского президента, вопреки резолюции Совбеза ООН, закладывает "бомбу замедленного действия" на Ближнем Востоке и уничтожает позицию США по Крыму.

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