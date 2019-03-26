В Украине больше нет политики: блогер подвел итог предвыборных кампаний кандидатов в президенты

Историк и блогер Юрий Гудименко отметил, что с самого начала президентской гонки реальными претендентами на выход во второй тур было как минимум 5 кандидатов. Он считает, что за последние 10 лет, нынешние выборы стали самыми грязными и, по его словам, от этой грязи страна будет долго отмываться. Гудыменко подчеркнул, что кто-либо из победителей выборов, заняв должность президента, будет иметь репутацию человека, который победил честно.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!