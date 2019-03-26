Визит в Москву: историк объяснил формат встречи Бойко и Медведчука с Медведевым

Историк и блогер Юрий Гудименко подчеркнул, что встреча Виктора Меведчука с премьером России Дмитрием Медведевым состоялась после его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Однако, в Москву Медведчук отправился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, что могло помешать проведению встречь на более высоком уровне. Второй причиной он назвал тот фактор, что президент России Владимир Путин, для подавляющего большинства украинцев, является раздражителем №1, в отличие от Дмитрия Медведева.

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