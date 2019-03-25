''Универсальный солдат'': психолог рассказала, какое поколение людей лучше всего подходит для бизнеса

Психолог Оксана Зайцева отметила, что сегодня наиболее востребованным является "Поколение - X (Икс)", людей в возрасте от 30 до 50 лет. Это, по ее словам, это последнее поколение трудоголиков, которое является не только эффективным, но и активным в жизни. Она подчеркнула, что это поколение стареет гораздо медленнее и в свои 50 лет ведет проактивную образ жизни. По ее наблюдениям, возраст сегодняшнего 50-летнего, это фактически возраст 35-40 летнего человека, каким он был еще в конце 1970-х годов.

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