Украинский политзаключенный смертельно болен: отец Гриба раскрыл подробности

Отец узника Кремля Павла Гриба Игорь Гриб сообщил о состоянии сына и отметил, что его состояние крайне тяжелое. Он отметил, что "суд" никак не принимал во внимание состояние здоровья Павла, хотя о необходимости срочного помещения Павла в больницу заявил врач "скорой помощи", прибывший на вызов в зал суда.

Он подчеркнул, что у Павла Гриба один глаз почти не видит, а второй видит на 30-40%, но это, по его словам, не смертельно, в отличие от синдрома портальной гипертензии, по которой может в любой момент открыться внутреннее кровотечение .

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