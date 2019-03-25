За две ночи до выборов: ветеран спецслужб назвал возможные сценарии дестабилизации

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что сами результативные действия по дестабилизации избирательного процесса происходят за двое суток до проведения голосования. Именно в этот период, по его словам, происходит подкуп избирателей.

Он назвал маловероятным вмешательство в украинские выборы России до того, как не будет неизвестен результат. Ступак считает, что неправильными действиями Россия может сама себе испортить тот вариант, на который рассчитывала. Поэтому, по его мнению, вмешательство и дестабилизация избирательного процесса со стороны России возможны только после объявления первых результатов экзит-полов по регионам.

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