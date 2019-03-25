Теракты в Украине: екс-сотрудник СБУ назвал города находящиеся в ''зоне риска''

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что накануне выборов в "зоне риска" проведения террористических атак находятся города-миллионники и крупные региональные центры. Однако маленькие города находятся вне опасности.

По его словам, есть две категории людей, которых подыскивают для выполнения такой "работы". Для выполнения менее ответственных задач, не требующих специальных навыков и знаний, могут подыскивать людей, которые потратили в трудное жизненное положение. А вот для выполнения сложных, пытаются нанимать профессионалов, часто с реальным боевым опытом, которые устанавливают за реализацию высокие расценки.

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