Боевики ''ЛНР'' блокируют пункт пропуска в Луганской области

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что ситуация остается неизменной: российские террористические войска отказываются пропускать лиц и транспортные средства через линию разграничения через КПВВ "Золотой" в Луганской области, который был открыт согласно договоренностям 2015 года, достигнутыми в результате переговоров в Нормандском формате.

По его словам, представители всех контрольных служб, входящих в состав Объединенных сил, на своих рабочих местах осуществляют пропуск лиц, проживающих в так называемой "серой зоне", которых за последние сутки бело около 200 человек.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал