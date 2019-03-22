Зарплата Коболева: эксперт предрек судьбу денег

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Кобаль считает, что контракт с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев был продлен, из-за сложной политической ситуации, в который могла оказаться крупнейшая компания Украины, если бы осталась без руководства,

По мнению Кобаля, не все провалы в работе Нафтогаза нужно переводить персонально на Коболева, а часть из них произошла из-за действий России. Задача главы Нафтогаза, по словам эксперта, заключаются в максимальном ослаблении последствий таких действий.

По уровню зарплат и премий главы Нафтогаза, то, по мнению эксперта, нужно ставить вопрос не Коболеву, а наблюдательному совету, который вместе с правительством должен урегулировать финансовые вопросы.

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