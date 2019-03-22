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Эпидемия кори в Украине: в Минздраве назвали шокирующие цифры

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Первый заместитель генерального директора Центра Общественного Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил, что ситуация с распространением кори в Украине стабилизировалась, однако, продолжает оставаться сложной в эпидемическом состоянии. По его словам, в Украине, в течение недели, фиксируется от 2000 до 2500 новых заболеваний.

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