Эпидемия кори в Украине: в Минздраве назвали шокирующие цифры

Первый заместитель генерального директора Центра Общественного Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил, что ситуация с распространением кори в Украине стабилизировалась, однако, продолжает оставаться сложной в эпидемическом состоянии. По его словам, в Украине, в течение недели, фиксируется от 2000 до 2500 новых заболеваний.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!