''Общество находится в крайне тревожном состоянии'': психолог дала оценку предвыборному поведению украинцев

Психолог Елена Рыхальская отметила, что украинцы идентифицируют себя с тем, что происходит во время предвыборной гонки. Такая идентификация, по словам психолога, связана с их будущим. И соответственно, каждый проектирует свой образ и опыт на определенного кандидата, за кого собираются голосовать.

С точки зрения психологии, по ее словам, очень просто определить, сколько процентов людей нуждаются, например, в юморе, а сколько требует националистической риторики власти. Но, по ее словам, общество находится в крайне тревожном состоянии.

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