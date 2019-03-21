''Трансляция нарративов российской пропаганды'': в МИД прокомментировали слова чешского президента

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко отметила, что в отличие от чешского правительства, с которым у украинской власти налажено тесное сотрудничество и взаимопонимание, президент Чешской республики Милош Земан уже не впервые выражает свою позицию, которая очень похожа на нарративы российской пропаганды.

Она выразила сожаление, что президент Земан так за пять лет и не понял, что в Украине идет не "гражданская война", а российская агрессия, от которой украинские воины, среди которых немало русскоязычных, защищают не только Украину, но и Европу и ее ценности.

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