В поисках новых ''лайков'': психолог объяснила причину зависимости от соцсетей

Психолог Елена Рыхальская отметила, что есть два типа устойчивого пользования сетями. По ее словам, если постоянное "подглядывание" в смартфон связано с общением в Мессенджере по делам, то в этом ничего опасного нет. Но, когда человек заглядывает для того, чтобы проверить, не поступил какой-то новый комментарий или "лайк" под фотографией или постом – это, по словам психолога, можно расценивать, как попытку человека избавиться от чувства одиночества.

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