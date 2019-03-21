Международный день "солнечных" людей: как меняется восприятие украинским обществом синдрома Дауна

Директор центра реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями Людмила Новак отметила, что в Киеве работают пять аналогичных центров, оказывающих помощь семьям по оценке развития детей с синдромом Дауна. Они помогают родителям в организации жизненного пространства ребенка, его деятельности и развития.

По ее словам, украинское общество пытается быть более толерантным к "солнечным" людям. Она отметила, что дети с синдромом Дауна, которые получают услуги в их Центре, не отличаются от обычных детей: они творческие, непосредственные, целеустремленные.

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