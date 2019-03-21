Медицинская карта пациента: когда медучреждения перейдут на электронную форму

Менеджер Реанимационного Пакета Реформ Светлана Бубенчикова, комментируя планы по 100% переходу медицинских учреждений на ведение "Электронных медицинских карт", отметила, что в некоторых, даже в небольших населенных пунктах, удаленных от областных центров, эта программа реализована и уже действует.

По ее словам, реализация этой программы во многом зависит от руководителей медучреждений, в распоряжении которых есть финансовые потоки, которые значительно больше чем даже 2-3 года назад; за правильность и грамотность в за распределение этих потоков в больнице или поликлинике они и отвечают.

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