Лечение в больницах после 1 апреля: эксперт объяснила, что ждет украинцев

Менеджер Реанимационного Пакета Реформ Светлана Бубенчикова отметила, что с 1 апреля для больниц прекращается финансирование стандартной субвенции по "красным спискам" пациентов, тех, кто не выбрал себе семейного врача. Однако, по ее словам, пациентам не стоит пугаться; человек из "красного списока", не теряет такую возможность и может подписать декларацию с терапевтом и после 1 апреля.

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