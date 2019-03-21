МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Лечение в больницах после 1 апреля: эксперт объяснила, что ждет украинцев

202Читать материал на украинском

Менеджер Реанимационного Пакета Реформ Светлана Бубенчикова отметила, что с 1 апреля для больниц прекращается финансирование стандартной субвенции по "красным спискам" пациентов, тех, кто не выбрал себе семейного врача. Однако, по ее словам, пациентам не стоит пугаться; человек из "красного списока", не теряет такую возможность и может подписать декларацию с терапевтом и после 1 апреля.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Светлана Бубенчикова

Новости

Все новости