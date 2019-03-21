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21 марта: прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей

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В Украине в четверг, 21 марта, ожидается солнечная погода, а температура воздуха на юге составит +13 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В то же время осадков в этот день не ожидается.

На западе Украины температура воздуха составит +8… +10 градусов, в центре будет до +11, на востоке до +10, а на юге до +13 градусов. В Киеве в этот день сухо и солнечно. Температура достигнет +9 градусов.

Гривня ощутимо снизила падение ко всем основным валютам до минимальных показателей.

Обзор последних новостей:

Мини-саммит Украина-ЕС.

Подразделение МВД переходят на усиленный режим службы.

Новые вагоны в киевском метро.

Сегодня отмечается Международный день "Солнечных" людей.

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