Мы откатили назад, за что уже получили деньги: эксперт объяснил позицию МВФ относительно нового транша Украине

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что мартовская миссия МВФ не была решающей, а состояла из экспертов, которые должны вместе с украинскими чиновниками проанализировать текущую ситуацию. Эта миссия также не предусматривает встреч с украинскими чиновниками самого высокого ранга, как это происходит во время приезда решающей миссии, которая должна приехать в Киев в мае.

По его словам, большинство позиций для получения нового транша Украиной выполнено, кроме принятия закона о переносе надзора за страховыми компаниями и пенсионными фондами в Нацбанк и Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Но то, что касается отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, ситуация, по его словам, является не очевидной: этого нет в текущих условиях, но, было в условиях предыдущей программы. Таким образом, как отметил эксперт, Украина откатила назад то, за что уже получила деньги.

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