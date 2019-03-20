Мы откатили назад, за что уже получили деньги: эксперт объяснил позицию МВФ относительно нового транша Украине

Мы откатили назад, за что уже получили деньги: эксперт объяснил позицию МВФ относительно нового транша Украине35Читать материал на украинском
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что мартовская миссия МВФ не была решающей, а состояла из экспертов, которые должны вместе с украинскими чиновниками проанализировать текущую ситуацию. Эта миссия также не предусматривает встреч с украинскими чиновниками самого высокого ранга, как это происходит во время приезда решающей миссии, которая должна приехать в Киев в мае.
По его словам, большинство позиций для получения нового транша Украиной выполнено, кроме принятия закона о переносе надзора за страховыми компаниями и пенсионными фондами в Нацбанк и Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
Но то, что касается отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, ситуация, по его словам, является не очевидной: этого нет в текущих условиях, но, было в условиях предыдущей программы. Таким образом, как отметил эксперт, Украина откатила назад то, за что уже получила деньги.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.