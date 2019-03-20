После кризиса 2008 года украинская экономика не восстановилась: эксперт рассказал, чего ожиадать от нового мирового кризиса

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что во время предыдущего всемирного кризиса 2008-2009 гг., от которого Украина не оправилась до сих пор, единственная европейская экономика, которая не только не упала, но продолжала расти, была польская экономика.

Он не уверен, что всемирный экономический кризис не возможен в ближайшее время, потому что предыдущий кризис 2008-2009 гг, произошел после длительного затишья на рынках, во время которого появилось много финансовых "пузырей" и рискованных операций.

Теперь, по его словам, мировой финансовый рынок получил "прививку" и выработал "иммунитет", который воплощен, в частности, в зарегулированность рынков.

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