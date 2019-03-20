Глобальное потепление не остановить: эколог прокомментировал результаты исследования ООН

Эколог Александр Соколенко отметил, что приход глобального потепления стал свершившимся фактом. По его словам, в пределах Украины, ощутимые изменения климата фиксируются уже более 30 лет. Он отметил, что такие изменения можно увидеть по состоянию лесов; сосновые леса Украины погибают, за исключением северного Полесья и Сиверщины. где сосновые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии.

Это произошло, по словам эколога, из-за уменьшения количества осадков, снижение уровня грунтовых воды и повышение температуры на 2 градуса.

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