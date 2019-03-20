Пенсии в ОРДЛО: правозащитница рассказала о правах граждан и возможности государства

Менеджер в вопросах адвокатуры Центра прав человека Алена Лунева, отметила, что в международном праве это называется "Законное ожидание" Люди, проживающие на оккупированных территориях, с позиции прав человека, с позиции международных обязательств Украины, имеют законные ожидания получать пенсии.

И когда, по ее словам, государство создает такие механизмы, когда человек не может получать пенсии, речь идет о нарушении в том числе и Конституции Украины, и международных обязательств.

По ее словам, ссылки о "обязанность оккупанта", который по Женевской конвенции, заключался в ответственности оккупанта при жизни гражданского населени я- это гигиена медицина, но не пенсионное обеспечение. Однако, как отметила правозащитница, в начале ХХ века, понятие "пенсия" еще не существовало.

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